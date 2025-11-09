Incident în Horodnic de Jos: Un bărbat a murit în timp ce mergea cu bicicleta



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Rădăuți a fost alertată, sâmbătă după amiaza în jurul orei 14:30, prin apel la 112 despre un incident petrecut în localitatea Horodnic de Jos, unde o persoană căzuse pe stradă.

Echipajul de poliție s-a deplasat imediat la fața locului, constatând că un bărbat se afla căzut pe un drum comunal neclasificat, având lângă el o bicicletă.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că victima, un localnic cunoscut cu afecțiuni cardiace, se deplasa cu bicicleta pe drumul comunal, venind dinspre DC 46A, când a suferit un colaps și a căzut pe carosabil.

La sosirea polițiștilor, bărbatul era în stare de inconștiență.

Echipajul medical ajuns la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, dar, din păcate, a constatat decesul acestuia.

În urma cercetărilor și a discuțiilor cu membrii familiei, polițiștii au confirmat că bărbatul suferea de probleme cardiace, iar decesul a fost atribuit unui atac de cord.

La locul incidentului nu au fost identificate cioburi de far sau alte indicii care să sugereze implicarea într-un accident rutier.