Un sucevean a murit după ce i s-a făcut rău în timp ce mergea cu un autobuz în municipiu

Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată, sâmbătă în jurul orei 18:00 prin apel la 112 de către un șofer al TPL Suceava despre un incident grav într-un autobuz de pe linia nr. 4.

Astfel, potrivit datelor preliminare din anchetă, un pasager, un bărbat de 60 de ani din municipiul Suceava, a acuzat o stare de rău, iar apoi a devenit inconștient.

Echipa operativă din cadrul Biroului Investigații Criminale a constatat că, în jurul orei 18:00, bărbatul se deplasa cu autobuzul TPL nr. 4, pe traseul Centru – Burdujeni.

La un moment dat, acesta a manifestat probleme respiratorii severe. Șoferul a oprit imediat autobuzul în stația Iulius Mall, i-a acordat primul ajutor și a solicitat intervenția Serviciului de Ambulanță Suceava.

Personalul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul a fost declarat decedat.

Cercetările la fața locului au arătat că victima nu prezenta urme de violență, având asupra sa un telefon mobil și un portofel cu o sumă de bani. Din verificări, s-a stabilit că bărbatul era cunoscut cu afecțiuni medicale cronice. Cadavrul a fost preluat și transportat la morga Spitalului Județean Suceava, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzelor decesului.