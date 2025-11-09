Accident rutier pe Calea Unirii din Suceava: Tânăr rănit după ce a intrat în derapaj și a ieșit în afara drumului



Un tânăr de 22 de ani din municipiul Suceava, aflat la volanul unui autoturism Chevrolet Kalos, a fost implicat duminică dimineața în jurul orei 2:00 într-un accident pe strada Calea Unirii.

Incidentul s-a petrecut în timp ce șoferul se deplasa dinspre strada Ana Ipătescu către cartierul Burdujeni.

Astfel, pe un carosabil ud, acesta nu a adaptat viteza, a pierdut controlul direcției, a intrat în derapaj și a lovit un arbore de pe partea dreaptă a sensului său de mers.

Autoturismul s-a oprit în afara carosabilului, printre alți arbori.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism toraco-abdominal. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a fost 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.