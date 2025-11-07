Studenții din România vor beneficia de burse finanțate din fonduri europene în urma demersurilor eurodeputatului Nicu Ștefănuță: Studenții României merită sprijin, nu sacrificii bugetare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma eforturilor susținute ale Vicepreședintelui Parlamentului European, Nicu Ștefănuță (Grupul Verzilor/ALE), bursele studenților din România vor fi suplimentate prin utilizarea fondurilor europene.

Inițiativa vine ca răspuns la reducerea fondului național de burse de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde de lei, o măsură care amenința accesul studenților la sprijinul financiar necesar.

După luni de negocieri cu Comisia Europeană și ministerele române de resort, soluția propusă de Ștefănuță a fost adoptată de Ministerul Educației și Cercetării.

Fondurile vor proveni din Fondul Social European, ca urmare a demersurilor inițiate de Guvernul României.

Europarlamentarul a purtat discuții oficiale cu ministrul Educației, Daniel David, și cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru a detalia mecanismul european aplicabil.

Ministrul Educației a confirmat miercuri, 5 noiembrie 2025, că fondurile europene vor fi utilizate pentru susținerea burselor în prima didactică, urmând ca, din 2026, acestea să completeze finanțarea existentă.

„Educația nu trebuie să sufere din lipsă de fonduri. Studenții României merită sprijin, nu sacrificii bugetare. Fondurile europene sunt menite să asigure șanse egale, iar educația este cea mai bună investiție pentru viitorul țării”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Europarlamentar independent, Nicu Ștefănuță este primul român afiliat Grupului Verzilor din Parlamentul European și activează în comisiile pentru Bugete, Industrie, Cercetare și Energie, precum și în cele pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Sănătate Publică.