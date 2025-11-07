Loviri între o tânără și un bărbat pentru un loc de parcare la un supermarket din Suceava



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, joi dimineața în jurul orei 11:30 prin apel la 112 despre un incident petrecut în parcarea unui supermarket situat pe strada Universității din municipiul Suceava.

Sesizarea a fost făcută de un bărbat în vârstă de 44 de ani, domiciliat în Suceava, care a reclamat că a fost agresat fizic în urma unei dispute legate de un loc de parcare.

Potrivit declarațiilor, incidentul a avut loc la ora 11:20, când, pe fondul unor neînțelegeri, bărbatul ar fi fost îmbrâncit de o tânără de 23 de ani, din comuna Hănțești.

La rândul său, aceasta a susținut că a fost și ea victima unei agresiuni similare din partea bărbatului, fiind de asemenea îmbrâncită.

Ambele persoane implicate au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu, iar polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.