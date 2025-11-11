Centrul Antidiabetic Suceava va oferi teste gratuite pentru monitorizarea glicemiei, dozarea hemoglobinei glicozilate, evaluarea parametrilor antropometrici și distribuirea de materiale pentru îngrijirea piciorului diabetic, de Ziua Mondială a Diabetului Zaharat



Pe 14 noiembrie 2025, Ziua Mondială a Diabetului Zaharat va fi celebrată la Suceava, sub sloganul „Diabetul zaharat și bunăstarea la locul de muncă”. Inițiată în 1991 de Federația Internațională de Diabet (IDF) și Organizația Mondială a Sănătății, această zi atrage atenția asupra creșterii alarmante a cazurilor de diabet la nivel global și promovează măsuri pentru gestionarea eficientă a bolii.

Campania din acest an subliniază importanța unui mediu de lucru sănătos și incluziv pentru persoanele cu diabet, încurajând angajatorii să elimine stigmatizarea și să adopte politici care să faciliteze gestionarea afecțiunii. Potrivit OMS, diabetul afectează milioane de oameni, influențând sănătatea, productivitatea și bunăstarea la locul de muncă.

Dr. Claudiu Cobuz, medic primar și coordonator al Centrului Antidiabetic Suceava, declară: „Ziua Mondială a Diabetului ne reamintește că sănătatea angajaților este esențială pentru productivitatea organizațiilor. Implicarea tuturor este crucială pentru crearea unor medii de lucru mai sănătoase și incluzive.”

Evenimentul, organizat anual de Dr. Claudiu Cobuz în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava, va include, pe 14 noiembrie 2025, între orele 8:00–13:00, teste gratuite pentru monitorizarea glicemiei, dozarea hemoglobinei glicozilate, evaluarea parametrilor antropometrici și distribuirea de materiale pentru îngrijirea piciorului diabetic.

Acțiunile vor avea loc la Cabinetul Ambulatoriu de Diabet Zaharat din cadrul spitalului și sunt adresate tuturor pacienților, indiferent de tratamentul urmat.

La activități vor participa și studenți ai Facultății de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, specializarea Nutriție și dietetică, în cadrul proiectului „Promovarea stilului de viață sănătos la pacientul cu diabet zaharat”.

Aceste inițiative promovează prevenția complicațiilor și optimizarea stilului de viață, esențiale pentru controlul glicemic și prevenirea progresiei diabetului.