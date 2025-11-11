În județul Suceava sunt peste 40.000 de pacienți cu diabet în evidență, din care aproape 1.800 în acest an. Centrul Antidiabetic Suceava oferă programe complete de tratament, comparabile cu cele din marile centre universitare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La nivelul Centrului Antidiabetic Județean Suceava sunt înregistrate 40.737 de persoane cu diabet zaharat, dintre care 138 sunt copii, a informat șeful centrului, medic primar, Șef Secție Clinica Diabet, dr. Claudiu Cobuz.

Potrivit acestuia, în anul 2025, au fost diagnosticate 1.769 de cazuri noi, inclusiv 108 pacienți insulinodependenți și 25 de cazuri la vârsta pediatrică.

Aceste cifre reflectă incidența ridicată a diabetului, România fiind printre țările europene cu cea mai mare prevalență a acestei afecțiuni.

Activitatea centrului se desfășoară în cadrul Secției de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice – singura de acest profil din județ, care asigură internări continue și de zi – și al Cabinetului Ambulatoriu de Diabet Zaharat, parte integrantă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava.

Peste 80% dintre pacienții cu diabet din județ sunt tratați în această unitate, care derulează activ Programul Național de Diabet Zaharat.

Conform statisticilor, 1 din 10 români suferă de diabet, iar 3 din 10 persoane se află în stadiul de prediabet.

La nivel național, între 1,7 și 1,8 milioane de români sunt afectați de diabet, dintre care aproximativ 1,1 milioane sunt înregistrați în programul național.

La nivel global, 415 milioane de adulți au diabet, iar 318 milioane sunt în stadiul de prediabet, cu risc crescut de a dezvolta boala.

Spitalul Județean Suceava se remarcă prin dotări de excepție, sprijinite de conducerea unității și Consiliul Județean Suceava. Acestea includ aparatură modernă precum Sudoscan (pentru neuropatia diabetică), sisteme de monitorizare continuă a glicemiei (CGMS), echipamente pentru investigarea circulației periferice, determinarea rapidă a hemoglobinei glicozilate și pompe de insulină de ultimă generație, inclusiv sisteme cu senzori în buclă închisă (HCL).

În prezent, 185 de pacienți beneficiază de monitorizare continuă a glicemiei, iar 40 primesc tratament prin pompe de insulină.

Datorită tehnologiei avansate și expertizei medicilor diabetologi, formați prin programe de perfecționare continuă, Centrul Antidiabetic Suceava oferă programe complete de tratament, comparabile cu cele din marile centre universitare. Aceste eforturi contribuie la gestionarea eficientă a diabetului, prevenirea complicațiilor și îmbunătățirea calității vieții pacienților.