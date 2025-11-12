Noapte de coșmar pentru locatarii unui bloc din centrul Sucevei din cauza unei scurgeri de gaz



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Locatarii unui bloc din centrul Sucevei au trecut printr-o noapte de panică din cauza unei scurgeri de gaz care a pus pe jar întreaga scară.

Incidentul a început în jurul orei 3:00 dimineața, când un miros puternic de gaz a invadat blocul, alarmând rezidenții.

Potrivit relatării unui locatar, echipele Delgaz Grid și pompierii au intervenit rapid.

Pentru a investiga sursa, pompierii au fost nevoiți să spargă o boxă, descoperind inițial mai multe scurgeri minore.

După verificări, sursa principală a fost identificată în magazinul de bijuterii situat la parterul blocului.

Proprietarul acestuia, chemat de urgență din Fălticeni, a întârziat accesul în magazin, invocând că nu găsește cheia. În cele din urmă, după aproximativ 20 de minute, a deschis ușa, iar pompierii au descoperit o butelie lăsată deschisă, folosită, se pare, pentru topirea metalelor, fără autorizație.

Locatarii au fost evacuați timp de aproximativ trei ore, în toiul nopții, până când situația a fost rezolvată.

„A fost un coșmar, am stat în frig, speriați, până s-a clarificat totul”, a povestit locatarul.

Chiar și după intervenție, el spune că mirosul de gaz persistă în scara blocului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) urmează să efectueze un control amănunțit la magazinul de bijuterii în cursul dimineții pentru a verifica condițiile de siguranță și autorizațiile.