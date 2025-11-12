Magia faptelor bune revine în luna decembrie cu Asociația Îngeri pentru Suflete



Asociația Îngeri pentru Suflete lansează o nouă ediție a campaniei anuale de Crăciun, menită să aducă bucurie și speranță copiilor mai puțin norocoși.

Sub deviza „Fii bun, fii magic!”, voluntarii asociației invită comunitatea să se alăture inițiativei care, anul trecut, a adus zâmbete pe chipurile a 450 de copii.

Ca în fiecare an, în luna decembrie, zeci de mii de scrisori scrise de copii cu dorințe modeste așteaptă să fie „adoptate” de oameni cu suflet mare. Fiecare scrisoare transformată în realitate înseamnă un Crăciun plin de magie, un zâmbet cald și o inimă împlinită.

„Magia începe cu tine și cu dorința ta de a dărui”, spun voluntarii, care subliniază că fiecare gest contează.

Cei care doresc să devină „îngeri buni” și să aducă un strop de fericire în viața unui copil sunt invitați să contacteze asociația în privat pentru a primi detalii despre cum pot adopta o scrisoare.

„E simplu să faci o faptă bună, iar impactul este uriaș”, declară un voluntar al asociației.

Campania „Îngeri pentru Suflete” continuă să demonstreze că solidaritatea și bunătatea pot transforma Crăciunul într-o poveste magică pentru cei care au nevoie de sprijin.

Fii parte din această magie și alătură-te campaniei!