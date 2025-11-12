Tragedie în Șerbăuți: Bărbat decedat în timpul descărcării unei autoutilitare



Polițiștii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost alertați, marți în jurul orei 17:45, prin apel la 112 de către personalul Serviciului de Ambulanță Siret cu privire la decesul unei persoane de sex masculin în localitatea Șerbăuți.

Conform informațiilor, în jurul orei 17:00, un bărbat în vârstă de 52 de ani, din comuna Șerbăuți, s-a deplasat cu o autoutilitară încărcată cu pământ la locuința unei femei din aceeași localitate, pentru a efectua o descărcare.

În timpul manevrei de basculare a pământului, bărbatului i s-a făcut rău, iar proprietara locuinței a solicitat imediat intervenția ambulanței.

Echipajul de ambulanță sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, dar, din păcate, a constatat decesul bărbatului.

În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme de violență fizică.

Corpul bărbatului a fost transportat la Cabinetul de Medicină Legală Rădăuți pentru necropsie, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului.