Deputatul Negrea cere Guvernului, în Parlament, aprobarea centurii Gura Humorului, finanțarea Autostrăzii Pașcani-Siret și reparații majore pe DN 17 și DN 18



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul AUR de Suceava, Negrea Petru-Gabriel, a susținut în plenul Camerei Deputaților o declarație politică prin care a adus în atenția Guvernului și a Parlamentului situația critică a infrastructurii din județul Suceava și din întreaga regiune Nord-Est, atrăgând atenția asupra întârzierilor nejustificate în implementarea proiectelor majore de transport.

„De ani de zile se vorbește despre echilibru regional, dar nordul țării rămâne în afara acestor priorități. Lipsa infrastructurii rutiere moderne limitează investițiile, frânează turismul și afectează viața de zi cu zi a oamenilor. Autostrada A7, tronsonul Pașcani–Suceava–Siret, a devenit simbolul modului în care Moldova este lăsată să aștepte la marginea dezvoltării”, a declarat deputatul Negrea.

Parlamentarul sucevean a subliniat că situația se repetă și în cazul variantei ocolitoare a orașului Gura Humorului, o lucrare esențială pentru mobilitatea Bucovinei și pentru fluidizarea traficului pe axa Suceava–Câmpulung Moldovenesc–Vatra Dornei.

„De ani de zile se fac studii, se dau asigurări și se reiau procedurile, dar proiectul rămâne blocat. În locul unei decizii concrete, Guvernul amână în mod nejustificat aprobarea indicatorilor tehnico-economici, invocând costuri prea mari, deși valoarea a fost deja mult redusă față de varianta inițială”, a explicat Negrea Petru-Gabriel.

Deputatul a cerut confirmarea oficială a finanțării pentru tronsonul Pașcani–Suceava–Siret, aprobarea urgentă a indicatorilor tehnico-economici pentru varianta ocolitoare Gura Humorului și inițierea unui program multianual de reabilitare a drumurilor naționale DN17 și DN17B, cu raportare publică periodică a progresului lucrărilor.

„Toate aceste întârzieri descriu aceeași realitate: o regiune cu potențial uriaș, blocată de birocrație și indecizie. Dezvoltarea județului Suceava depinde direct de investițiile în infrastructură, iar integrarea nord-estului țării în rețelele moderne de transport trebuie tratată ca o prioritate națională, nu ca o promisiune reînnoită la fiecare campanie electorală”, a subliniat Negrea Petru-Gabriel.

Prin această intervenție, deputatul AUR aduce din nou în atenția autorităților centrale nevoia urgentă de investiții în infrastructura Bucovinei, subliniind că dezvoltarea echilibrată a României nu poate fi realizată fără includerea regiunii Nord-Est în planurile strategice de transport.