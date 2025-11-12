Adolescentă de 16 ani rănită după o cădere de la etajul 1 al unei case din Costâna



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Secției de Poliție Rurală 5 Dărmănești au fost sesizați, marți după amiaza, prin apel la 112 de către un bărbat din satul Costâna, comuna Todirești, cu privire la un incident grav: o adolescentă de 16 ani, originară din comuna Prejmer, județul Brașov, a căzut de la etajul 1 al locuinței unde se afla.

La fața locului, polițiștii au discutat cu nașa de botez a minorei, care a declarat că, în urmă cu două săptămâni, adolescenta s-a mutat la domiciliul nașilor săi din Costâna, pe fondul separării părinților săi, care a afectat-o emoțional.

În cursul zilei de 11 noiembrie, minora a fost găsită căzută în apropierea casei, fiind solicitată imediat o ambulanță.

Tânăra a fost transportată la Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava pentru investigații medicale suplimentare. Autoritățile urmează să stabilească dacă incidentul a avut o cauză medicală sau a fost o cădere accidentală.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, conform art. 196 alin. 2 din Codul Penal, cercetările fiind continuate pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.