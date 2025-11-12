Studenți suceveni, locul III în cadrul concursului Smart Mechatronics Challenge



Vineri, 7 noiembrie a.c., Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București a organizat cea de-a VII-a ediție a concursului studențesc Smart Mechatronics Challenge, la care au participat 11 echipe, reprezentând universitățile din Brașov, București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Petroșani, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava și Timișoara.

Echipa din Suceava a fost formată din trei studenți de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Dintre aceștia, doi sunt absolvenți ai programului de studiu Sisteme electrice, în prezent masteranzi în anul I la programul Tehnici avansate în mașini și acționări electrice, iar al treilea este student în anul IV la programul Sisteme electrice. Echipa a fost antrenată de conf. univ. dr. ing. Mihai RAȚĂ, de la Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. La finalul concursului, studenții suceveni s-au clasat pe locul al III-lea, după echipa din Timișoara (locul I) și echipa din Craiova (locul al-II-lea).

Obiectivul general al concursului SMART MECHATRONICS CHALLENGE – SMC2025 a constat în verificarea, testarea şi premierea studenților cu pregătire de excelenţă în domeniul sistemelor mecatronice industriale și al automatizărilor industriale. Echipele participante trebuiau să programeze funcționalitatea unor echipamente mecatronice în acord cu cerințele și constrângerile regulamentului concursului.

În cadrul concursului, fiecare echipă a utilizat câte două platforme educaționale realizate cu sprijinul sponsorilor – ASTI Automations, Finder si Multitech, după cum urmează:

Pentru prima probă, s-a utilizat o platformă educațională (ADVANCED E-PNEUMATIC SMC TRAINING SYSTEM) destinată instruirii în domeniul automatizărilor industriale. Sistemul include elemente pneumatice și electro-pneumatice, precum cilindri pneumatici, senzori, distribuitoare pneumatice și un controler PLC Finder, permițând realizarea și testarea circuitelor pneumatice complexe. Datorită structurii modulare, aceasta oferă posibilitatea configurării și controlului proceselor pneumatice, facilitând învățarea practică a principiilor de comandă și execuție. În ziua concursului, studenții au avut la dispoziție 90 min pentru rezolvarea tuturor probelor.

Pentru a doua probă, s-a utilizat o platformă didactică avansată (TWO AXIS CARTESIAN SYSTEM – SMC) pentru instruirea în domeniul controlului mișcării și automatizării industriale. Sistemul este echipat cu controler PLC Siemens S7-1215C, interfață HMI, controlere de mișcare pentru motoare pas cu pas, axe liniare electrice și acționări pneumatice. Acesta permite dezvoltarea aplicațiilor de poziționare pe două axe, manipulare de piese și programare a PLC-urilor Siemens, oferind studenților experiență practică în integrarea componentelor hardware și software specifice sistemelor automatizate moderne. Pentru această probă, în ziua concursului, studenții au avut la dispoziție 120 min.

Evaluarea studenților a fost realizată de un juriu format din reprezentanți ai sponsorilor ediției din acest an.