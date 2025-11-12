Tragedie în satul Osoi: Bărbat decedat după ce s-a înecat în timpul mesei la verișorii săi



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, marți seara în jurul orei 22:25, prin apel la 112 de către Serviciul de Ambulanță Fălticeni cu privire la decesul unui bărbat din satul Osoi, comuna Vulturești.

Potrivit informațiilor preliminare, în jurul orei 21:30, bărbatul se afla la domiciliul unor rude din același sat, verișorii săi, unde servea masa.

În timpul mesei, acesta s-a înecat cu alimente și a început să se simtă rău, rudele solicitând imediat intervenția unui echipaj medical. Două ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Fălticeni au ajuns la fața locului, găsindu-l pe bărbat în stop cardiorespirator.

În ciuda manevrelor de resuscitare, la ora 22:47 a fost declarat decesul.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Preutești, însoțiți de un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni. În urma cercetărilor, nu au fost identificate urme de violență pe corpul victimei, iar rudele nu au exprimat suspiciuni cu privire la cauza decesului. Primele verificări indică faptul că nu este vorba despre o infracțiune.