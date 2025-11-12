Tinerii și ruralul abandonează PSD și PNL, iar AUR preia controlul, avertizează sociologul Adrian Botezatu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



AUR devine vocea tinerilor, a emigranților economici și a ruralului, în timp ce PSD și PNL se prăbușesc electoral, dezvăluie sociologul sucevean dr. Adrian Botezatu într-o analiză pentru NewsBucovina.ro.

„Tinerii s-au săturat de promisiuni goale, iar satul nu mai crede în elitele post-1989. AUR le dă speranță, dar polarizarea amenință România”, avertizează el, explicând cum clivajul social remodelează scena politică.

AUR, magnetul noilor nemulțumiți

Dr. Botezatu identifică baza electorală a AUR ca un mozaic de categorii sociale frustrate:

Emigranți economici: Cei 4 milioane de români din UE, majoritatea eurosceptici, văd în AUR o revoltă împotriva condițiilor care i-au forțat să plece.

Tineri fără viitor: Absolvenți de liceu și facultate, blocați de lipsa locurilor de muncă și a locuințelor, aleg suveranismul AUR.

Mici antreprenori: Taxați excesiv (80% din impozite pe doar 20% din cifra de afaceri), aceștia se simt ignorați de PNL.

Tradiționaliști și nostalgici: Pensionari care regretă protecția socialistă și creștini ortodocși opuși ONG-urilor globaliste completează baza AUR.



„AUR capitalizează pe furia celor uitați de sistem”, spune Botezatu, notând că partidul umple vidul lăsat de partidele tradiționale.

2. PSD și PNL: Declin din cauza oligarhizării

PSD, odinioară susținut de pensionari industriali și agricoli, își pierde baza: pensionarii „vechi” dispar din cauze biologice, iar cei „tineri” (50-60 ani, din instituții de forță) preferă opțiuni suveraniste.

Birocrația de stat, altădată loială, respinge PSD din cauza liderilor oligarhizați care adoptă agenda Comisiei Europene, abandonând electoratul tradițional.

PNL, „anexă a USR”, și-a pierdut antreprenorii și intelectualii urbani.

„PNL e uzat electoral, iar liderii săi sunt deconectați de realitate”, avertizează Botezatu, prezicând o dispariție treptată a partidului.

3. USR, limitat la urbanul mare

USR domină în orașele mari, susținut de proletariatul corporatist care îmbrățișează o identitate globală. Totuși, lipsa structurilor în rural și urbanul mic îi blochează creșterea.

„USR nu există în sate și pierde contactul cu masele”, notează Botezatu, subliniind că agenda sa externă nu rezonează cu nemulțumirile locale.

4. Risc de polarizare și soluții

„România e la o răscruce”, avertizează sociologul. Ascensiunea AUR reflectă o revoltă împotriva inegalităților generate de capitalismul oligarhic și dezindustrializare, dar riscă să adâncească clivajul Rural-Urban.

Botezatu cere politici urgente: subvenții pentru locuințe, investiții în rural și dialog între generații avertizând că fără acestea, „polarizarea va sparge coeziunea socială”.