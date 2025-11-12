Incident în Suceava: Ordin de protecție emis și reținere a fostului soț pentru amenințări și nerespectarea măsurilor legale



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, marți, la ora 12:40 prin apel la 112 de către o femeie de 46 de ani din municipiul Suceava, care a raportat neînțelegeri cu fostul său concubin, un bărbat de aceeași vârstă, din orașul Salcea.

Potrivit verificărilor, cei doi au avut o relație de concubinaj timp de aproximativ 19 ani, în urma căreia au rezultat doi copii minori, în vârstă de 12 și 6 ani.

În 2021, cei doi s-au separat, iar în 2022, instanța a încredințat custodia copiilor mamei, stabilind domiciliul acestora la adresa ei și obligându-l pe fostul concubin la plata unei pensii de întreținere, cu drept de vizitare.

Incidentul a avut loc pe 11 noiembrie, când femeia, aflată la serviciu, a fost informată de mama sa că fiul său de 12 ani s-a întâlnit cu tatăl său în parcarea Sălii Sporturilor de pe strada Calea Unirii, fără acordul său.

Femeia s-a deplasat la fața locului, unde a avut un schimb de replici tensionat cu fostul concubin, acesta adresându-i expresii jignitoare. Ulterior, la Policlinica Bethesda, unde femeia și mama sa se aflau cu cei doi copii pentru o programare medicală, fostul concubin a amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de temere.

La sosirea polițiștilor, cei implicați au fost găsiți pe holul policlinicii, filmându-se reciproc și certându-se cu privire la cine ar trebui să însoțească copilul la consultul medical. În final, femeia a acceptat ca cei doi copii să rămână cu bunica și tatăl lor, având în vedere programarea la cardiolog a unuia dintre minori.

La sediul Poliției Municipiului Suceava, în urma evaluării riscului, s-a constatat un pericol iminent pentru viața și integritatea femeii. Aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu împotriva fostului concubin, precum și obligarea acestuia de a purta un dispozitiv electronic de monitorizare.

Polițiștii au emis ordinul de protecție pe o perioadă de 5 zile, valabil din 11 noiembrie 2025, ora 16:30, până pe 16 noiembrie 2025, ora 16:30, interzicându-i bărbatului să se apropie la mai puțin de 100 de metri de fosta concubină, de domiciliul, reședința sau locul său de muncă.

Femeia a depus o plângere penală pentru infracțiunile de „amenințare” și „nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului”.

Polițiștii s-au deplasat la domiciliul bărbatului pentru a-l informa despre ordinul de protecție și despre obligația purtării dispozitivului electronic, însă acesta a devenit agitat, a refuzat să semneze documentele și să accepte montarea dispozitivului, calificând măsurile drept abuzive.

Ca urmare a refuzului, polițiștii au constatat infracțiunea flagrantă de încălcare a ordinului de protecție provizoriu și au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor incidentului.