Bărbat din Rădăuți arestat preventiv pentru agresiune sexuală și viol asupra fiicei vitrege minore

Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a informat printr-un comunicat oficial că, la data de 10 noiembrie 2025, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva unui bărbat acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave: agresiune sexuală (6 acte materiale), viol (2 acte materiale), tentativă de viol asupra unui minor și rele tratamente aplicate minorului.

Conform anchetei, în perioada septembrie 2022 – mai 2025, inculpatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate și imposibilitatea de a se apăra a fiicei sale vitrege, o minoră în vârstă de 11 ani, comițând acte de natură sexuală și acte de penetrare vaginală în formă continuată.

Faptele au fost sesizate autorităților la data de 7 octombrie 2025.

Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, cerere admisă de Judecătoria Rădăuți, care a dispus măsura arestării preventive începând cu 10 noiembrie 2025.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea răspunderii judiciare a inculpatului. Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți subliniază că ancheta este în desfășurare, urmând a fi luate toate măsurile necesare pentru protejarea victimei și elucidarea cazului.