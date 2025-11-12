USV organizează prima ediție a conferinței studențești Liter@t- LUDICREATIVITATEA



În zilele de 13 și 14 noiembrie a.c., Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul USV, în parteneriat cu Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi Asociația Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), organzează prima ediție a conferinței studențești Liter@t.

Intitulată LUDICREATIVITATEA (Jocul lingvistic, literar, discursiv, digital), conferința a atras peste o sută de studenți din domeniile Filologie, Comunicare şi relaţii publice, Media digitală și Jurnalism din șase centre universitare (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava), care vor prezenta lucrări în limbile română, engleză, franceză, spaniolă și italiană.

Comunicările în plen vor fi susținute de prof. univ. dr. Nicoleta CINPOEŞ, (Universitatea din Worcester, Marea Britanie) – Playing Anew: Romeo and Juliet, Snippets from the East-Side Story, conf. univ. dr. Antoanela Marta MARDAR (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi) – Playfully Approaching Tense and Aspect in English, lector univ. dr. Ecaterina FOGHEL & conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta BALAŢCHI (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova / Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava) – Aspects ludiques et créativité dans la traduction des titres de littérature de jeunesse, conf. univ. dr. habil. Emanuela ILIE (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) – Nu mai plânge, baby… Privirile de copii, jocurile de reprezentare şi practicile „performative” în proza postcomunistă, lector univ. dr. Marius ŢUCA (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi) – Didactica umorului: Puterea zâmbetului în educaţie.

Prin audierea comunicărilor în plen și prin participarea la prezentările din secțiunile conferinței, studenții vor avea șansa de a recepta noi sugestii de conceptualizare ori de aplicare a direcțiilor teoretice la propriile investigații. În egală măsură, conferința va permite dezbaterea și confruntarea de idei într-un cadru academic deschis spre recunoașterea efortului depus de tinerii cercetători.

Conferința Liter@t, coordonată de conf. univ. dr. Daniela HĂISAN şi asist. univ. dr. Alina NACU, se desfășoară cu finanțarea Ministerului Educației și Cercetării.