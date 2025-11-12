Sucevean trimis în judecată pentru tentativă de omor și violare de domiciliu în urma unui conflict cu fratele său



Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui bărbat, cercetat în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie, raportată la tentativă de omor, și violare de domiciliu.

Potrivit probatoriului administrat, incidentul s-a petrecut pe 18 octombrie 2025, în jurul orei 11:25, în apropierea locuinței fratelui inculpatului, într-o zonă urbană din județul Suceava.

Pe fondul unor neînțelegeri legate de moștenirea părintească, inculpatul l-a îmbrâncit pe fratele său, ceea ce a dus la un schimb de violențe.

Ulterior, victima a intrat în curtea propriei locuințe, însă inculpatul l-a urmărit și, fără a spune ceva, l-a lovit cu un cuțit în zona inimii.

A încercat să aplice o a doua lovitură, dar fratele său a reușit să se apere.

Fiica victimei, martoră la scenă, a observat urme de sânge și tăieturi pe pieptul tatălui său și a apelat imediat 112. Victima a necesitat intervenție chirurgicală de urgență din cauza leziunilor suferite.

Faptele inculpatului, care a pătruns fără drept în curtea locuinței fratelui său, înarmat cu un cuțit, și a comis agresiunea, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de violență în familie (raportată la tentativă de omor) și violare de domiciliu, arată procurorii care menționează că dosarul a fost înaintat Tribunalului Suceava pentru soluționare.