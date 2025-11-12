Primăria Suceava anunță că 23 de echipe lucrează la modernizarea orașului: Singurul obiectiv pe care îl avem este creșterea calității vieții sucevenilor



Primăria Suceava a anunțat astăzi, printr-un raport de activitate, că 23 de echipe lucrează intens pentru a pregăti orașul pentru sezonul de iarnă și pentru a îmbunătăți calitatea vieții sucevenilor.

Aceste echipe sunt implicate într-o serie de proiecte esențiale pentru modernizarea și funcționalitatea orașului.

Potrivit raportului, activitățile în desfășurare includ regenerări urbane, construirea de noi parcări, reabilitarea și construirea de străzi, refacerea trotuarelor, reparații stradale punctuale, aducerea la nivel a capacelor de canal și a gurilor de scurgere pluviale, precum și realizarea de marcaje rutiere.

În paralel, alte echipe se ocupă de modernizarea rețelelor de iluminat public, reamenajarea zonelor verzi, montarea de balustrade și bănci, precum și reabilitarea locurilor de joacă.

„Singurul obiectiv pe care îl avem este creșterea calității vieții sucevenilor! Mergem înainte. Fix înainte. Pentru Suceava!” a transmis Primăria Suceava în comunicatul oficial.

Autoritățile locale subliniază că toate aceste eforturi sunt menite să asigure un oraș mai bine pregătit pentru iarnă și mai prietenos pentru locuitori, iar lucrările vor continua în ritm susținut, cu accent pe infrastructură și spații publice.