Gheorghe Șoldan propune rectificarea bugetului județean: Alocări de fonduri pentru localitățile afectate de inundații și cele în extremă dificultate, bani pentru asistență socială și spitalul județean

Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului pentru anul 2025.

Propunerea vizează alocarea de fonduri suplimentare pentru refacerea daunelor cauzate de inundațiile din iulie, alocarea de fonduri pentru 96 de localități aflate în extremă dificultate, sprijinirea serviciilor sociale și modernizarea infrastructurii medicale, în contextul provocărilor financiare actuale.

Potrivit referatului semnat de Gheorghe Șoldan, rectificarea include înscrierea în buget a sumei de 500.000 lei primită ca ajutor de la Consiliul Local al Sectorului 2 București, destinată înlăturării efectelor calamităților naturale din județ. Această sumă va fi repartizată către orașele Broșteni și Frasin, precum și comunele Stulpicani și Ostra, pentru sprijinirea comunităților afectate.

De asemenea, se majorează Fondul de rezervă bugetară al CJ cu 500.000 lei, provenind din economii la credite neutilizate.Un segment important al propunerii se referă la asistența socială: conform Hotărârii Guvernului nr. 937/2025, județul primește suplimentar 6.938.000 lei din TVA, alocați pentru finanțarea serviciilor de protecție a copilului și a centrelor rezidențiale pentru persoane cu handicap. Totuși, subvenția de la bugetul de stat pentru drepturile persoanelor cu dizabilități scade cu 1.000.000 lei, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava înregistrează o recuperare de 881.000 lei din cheltuieli anterioare. Din această sumă, 707.000 lei vor acoperi cheltuieli de funcționare (salarii și bunuri de consum), iar 174.000 lei vor finanța achiziții de capital, inclusiv trei mașini de spălat profesionale pentru centrul rezidențial de la Sasca Mică, beneficiind 188 de persoane.

Administratorul public Cezar Ioja detaliază în raport că bugetul propriu al județului crește cu 6.438.000 lei la venituri și 6.654.590 lei la cheltuieli.

O alocare semnificativă este cea de 15.050.000 lei din Fondul de rezervă, destinată unităților administrativ-teritoriale aflate în dificultate extremă, pe baza solicitărilor primăriilor.

În secțiunea de dezvoltare, se suplimentează cu 216.590 lei cheltuielile neeligibile ale proiectului „Modernizare rețea de drumuri județene – SMIS 340929”, conform propunerii Direcției Proiecte cu Finanțare Externă.

Proiectul include și ajustări la bugetul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava: venituri majorate cu 14.750 lei (sponsorizări pentru secțiile Pediatrie și Recuperare), dar cheltuieli totale crescute cu 9.459.950 lei. Printre priorități se numără achiziția de medicamente și materiale sanitare (17.650.000 lei suplimentar pentru programe naționale de sănătate), precum și recuperarea a 1.546.950 lei din cheltuieli vechi, utilizate pentru bunuri și servicii.

Pe de altă parte, cheltuielile de capital scad cu 6.643.100 lei, după renunțarea la proiectul de relocări și modernizări, optându-se pentru soluții alternative de optimizare a spațiilor existente, cu reevaluare ulterioară.