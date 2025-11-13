Primarul din Mitocu Dragomirnei mulțumește conducerii CJ Suceava pentru fondurile alocate comunei de la bugetul județean



Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, a mulțumit conducerii CJ Suceava pentru alocarea sumei de 150.000 de lei din fondul de rezervă al Consiliului Județean Suceava pentru comuna pe care o administrează.

„În numele comunității din Mitocul Dragomirnei, transmitem mulțumiri domnului președinte Gheorghe Șoldan, dar și conducerii Consiliului Județean pentru suma alocată către localitatea Mitocul Dragomirnei”, a transmis Reziuc.

El a precizat că banii alocați sunt bineveniți, întrucât sala de sport din comună este finalizată, iar pe lângă suma primită de la CNI, comuna trebuie să cofinațeze investiția de la bugetul local, iar suma primită de la Consiliul Județean va fi distribuită exact către această cota, ceea ce înseamnă o ușurare pentru bugetul local al comunei.

„Să spunem așa, în termeni populari, este o gură bună de aer venită. Îi mulțumim frumos și îl asigurăm de prețuirea și de respectul nostru, atât pe domnul președinte, cât și conducerea Consiliului Județean Suceava”, a precizat Reziuc.

CJ Suceava a decis, în ședința de joi, să aloce o sumă de 15,5 milioane de lei către localitățile din județ. Banii provin din economiile făcute, a precizat președintele CJ Suceava Gheorghe Șoldan. El a spus că necesarul pentru toate localitățile din județ este de circa 150 de milioane de lei, iar prin alocarea făcută de la bugetul județean, localitățile județului beneficiază de fonduri pentru nevoi urgente.