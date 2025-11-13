Totul pentru ziua cea mare, într-un singur loc: Târgul de Nunți „Bucovina” revine la Iulius Mall Suceava



În perioada 14 – 16 noiembrie 2025, Iulius Mall Suceava devine destinația ideală pentru cuplurile care își pregătesc nunta. Cea de-a noua ediție a Târgului de Nunți „Bucovina” reunește, la parterul mall-ului, cei mai importanți furnizori de produse și servicii din domeniul organizării de evenimente private. Târgul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în parteneriat cu Iulius Mall Suceava și Viva FM Suceava, iar intrarea este liberă.

Viitoarele mirese sunt așteptate de casele de modă AcmBride, Adora, Bride2be Boutique și Glorianno, care își vor prezenta cele mai noi colecții de rochii de mireasă – de la creații minimaliste la modele spectaculoase, perfecte pentru o apariție de neuitat.

Mirii și domnii care doresc să își personalizeze costumul vor fi întâmpinați de atelierul de croitorie Cuti, care aduce în prim-plan eleganța articolelor realizate la comandă și tendințele vestimentare ale sezonului.

Cuplurile aflate în căutarea verighetelor vor descoperi branduri de bijuterii renumite precum Atlantis Gold, Ella Bijou și Stil Biju, care vin cu oferte pentru verighete, inele de logodnă cu pietre prețioase și alte bijuterii menite să completeze ținuta marelui eveniment.

Pentru detaliile care fac diferența, atelierele specializate în invitații și mărturii: Pixeda și Publiserv vor fi prezente cu soluții creative și elegante pentru fiecare poveste de dragoste.

Iar zona dedicată serviciilor foto-video și cabinei foto 360° îi reunește pe profesioniștii de la UNIQ Events, Cufărul cu povești, SmileZon, FOTO SHOW Events și Soldan Studio, cu pachete speciale disponibile în perioada târgului.

Dulcele rafinat nu lipsește nici el! Cofetăria Mashka Tokar și Pistacchio Gelateria Artigianale te vor încânta cu torturi spectaculoase, prăjituri fine și înghețată artizanală, perfecte pentru o petrecere de vis.

Vino și tu la Târgul de Nunți „Bucovina” din Iulius Mallpentru inspirație, oferte și idei bune pentru cea mai importantă zi din viața ta!