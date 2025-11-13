Sindicatele din educație cer ministrului Daniel David să înceteze atacurile la adresa profesorilor, să modifice urgent Legea nr. 141/2025 și să-și ceară scuze pentru „haosul creat” în sistem



Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, prin președinții Simion Hăncescu și Marius Ovidiu Nistor, au condamnat ferm declarațiile recente ale ministrului educației, Daniel David, care a acuzat profesorii de răspândirea informațiilor false și de responsabilitatea pentru analfabetismul funcțional al elevilor.

Sindicatele consideră că aceste afirmații sunt o tentativă de a devia atenția de la măsurile „anti-educație” impuse de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Prima declarație a ministrului, care îndeamnă părinții, elevii și cadrele didactice să raporteze profesorii pentru „informații false”, a stârnit indignare.

Sindicatele întreabă ce informații vizează ministrul și cine ar trebui să primească aceste raportări, sugerând că astfel de practici amintesc de metodele comuniste ale informatorilor.

Liderii sindicali subliniază că monitorizarea activității profesorilor este responsabilitatea directorilor și inspectoratelor școlare, nu a colegilor sau publicului.

Cea de-a doua afirmație, care atribuie analfabetismul funcțional aproape exclusiv profesorilor, este considerată „gravă” de sindicate, mai ales venind din partea unui fost rector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, care a contribuit la formarea multor cadre didactice actuale.

Sindicatele acuză ministrul de ipocrizie, întrebând cine poartă responsabilitatea pentru calitatea formării inițiale oferite de universități, inclusiv cea condusă de Daniel David, și pentru distrugerea liceelor pedagogice în favoarea unor programe universitare lipsite de practică pedagogică.

FSLI și „Spiru Haret” evidențiază problemele sistemice ale educației: subfinanțarea cronică, salariile mici, reformele haotice, programele depășite, clasele supraaglomerate și lipsa resurselor moderne sau a personalului auxiliar, cum ar fi psihologii școlari.

Sindicatele critică măsurile recente ale ministrului, precum Legea nr. 141/2025, care au eliminat mii de suplinitori bine pregătiți, agravând criza de personal.

Sindicatele îl provoacă pe Daniel David să petreacă o zi ca profesor de sprijin într-o clasă cu elevi cu cerințe educaționale speciale pentru a înțelege realitatea din școli.

Federațiile solicită ministrului să înceteze atacurile la adresa profesorilor, să modifice urgent Legea nr. 141/2025 și să-și ceară scuze pentru „haosul creat”, sugerând chiar demisia acestuia.

Ele subliniază că profesorii nu sunt „țapii ispășitori” ai crizei educaționale, ci parteneri esențiali care merită respect și resurse, nu acuzații.