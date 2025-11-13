Varianta de ocolire Gura Humorului, aprobată în CTE al CNAIR la un cost redus de 160 milioane de euro



Comitetul Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere a aprobat, joi, noul deviz pentru varianta de ocolire a orașului Gura Humorului, la o valoare de 160 de milioane de euro (inclusiv TVA).

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat că acest deviz reduce cu peste 10% costul inițial al proiectului, estimat anterior la 180 de milioane de euro, așa cum a cerut premierul Ilie Bolojan.

Finanțarea va fi structurată astfel: 60% din fonduri vor fi alocate prin Programul Operațional Transport 2021-2027, iar restul de 40% va fi acoperit prin contribuții de la Guvern și CJ Suceava.

Este de așteptat ca premierul Ilie Bolojan să ceară CJ Suceava să suporte jumătate din cofinanțare pentru a fi de acord să aprobe Hotărârea de Guvern.

Urmează ca proiectul să fie aprobat în CTE al Ministerului Transporturilor, de Ministerul Finanțelor și apoi de comisia interministerială, iar ulterior să fie promovată o Hotărâre de Guvern în acest sens.

Proiectul variantei de ocolire Gura Humorului este un obiectiv major pentru infrastructura rutieră din județul Suceava, menit să reducă congestionarea traficului în oraș și să faciliteze conexiunile rutiere în regiune.

Inițial, proiectul prevedea realizarea unui drum de mare viteză cu câte două benzi pe sens și separator de sensuri la un preț de circa 540 de milioane de euro.

În condițiile în care Guvernul nu a găsit sursă de finanțare pentru acest proiect, președintele CJ Suceava Gheorghe Șoldan a propus ca investiția să se realizeze etapizat, respectiv să fie făcut la jumătate de profil în prima etapă, urmând ca în a doua etapă să fie finalizată ca drum de mare viteză.

Costurile primei etape au fost evaluate la 180 de milioane de euro, dar premierul Ilie Bolojan a refuzat de două ori să aprobe Hotărârea de Guvern cerând ca devizul să fie redus cu 10 la sută, deși președintele Șoldan i-a spus că prețul pieței va fi determinat de licitația pentru proiectare și execuție.

Ilie Bolojan și-a susținut în continuare punctul de vedere, iar pentru a nu pierde timp, Șoldan a cerut refacerea devizului, care acum este de 160 de milioane de euro, dar întrebarea este dacă vor exista firme care să participe la licitație în condițiile în care mai mult de jumătate din varianta de ocolire este un vidauct prin albia râului Moldova, la 17 metri deasupra solulului.