Poliția Suceava: Șofer amendat cu peste 18.000 lei și permis suspendat pentru 630 zile

Polițiștii Biroului Rutier Suceava, aflați în data de 18 octombrie în jurul orei 18:00 într-o acțiune de prevenire și combatere a excesului de viteză, au înregistrat cu pistolul TruCam un autoturism Audi A3 circulând cu 88 km/h (+33 km/h) pe DN 2, pe raza localității Dărmănești, în direcția Suceava-Rădăuți.
Șoferul nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire, a accelerat și și-a continuat deplasarea spre Rădăuți.
Polițiștii au urmărit autoturismul până în localitatea Țibeni, unde acesta a pătruns pe un teren agricol, pierzându-i-se urma.
Ulterior, vehiculul a fost găsit abandonat pe un teren viran în localitatea Dornești.
În urma verificărilor, conducătorul auto a fost identificat, iar pe 12 noiembrie 2025 a fost sancționat contravențional.
Bărbatul a primit mai multe amenzi, în valoare totală de 18.427,5 lei, și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 630 de zile, pentru multiplele abateri comise.
Poliția Rutieră Suceava subliniază că astfel de comportamente, care pun în pericol siguranța rutieră, nu vor fi tolerate.
