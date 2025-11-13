Acțiune punctuală pentru siguranța elevilor în Vatra Dornei desfășurată de polițiști și jandarmi



Polițiștii din Vatra Dornei, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, au desfășurat, miercuri, între orele 12:00-14:00 o acțiune complexă în zona Liceului Teoretic „Ion Luca” și a Liceului Tehnologic „Vasile Deac” pentru a spori siguranța elevilor și a personalului didactic, a proteja unitățile de învățământ și a preveni delicvența juvenilă și absenteismul școlar.

Echipele formate din 12 polițiști de la Biroul Siguranță Școlară, Compartimentul de Analiză și Prevenirea Criminalității, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Criminalistic – Compartimentul Canin și Poliția municipiului Vatra Dornei, alături de doi jandarmi, au verificat 10 agenți economici din zonă.

Cinci dintre aceștia au fost instruiți cu privire la interdicția de a vinde băuturi alcoolice, energizante sau produse din tutun minorilor.

În cadrul acțiunii, au fost legitimate 53 de persoane prin aplicația eDAC, dintre care 10 elevi au fost depistați în localuri publice în timpul orelor de curs.

Polițiștii au aplicat patru amenzi contravenționale pentru încălcarea OUG 195/2002.

În pregătirea acțiunii, polițiștii au organizat cinci activități preventive, incluzând participări la ore de curs, la care au luat parte 112 elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei.

Aceste sesiuni au avut ca scop informarea și educarea elevilor cu privire la comportamentul responsabil și prevenirea infracțiunilor.