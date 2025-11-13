Gheorghe Șoldan: Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului merge înainte. Am ales să fac eu pasul care să deblocheze situația pentrui că e un proiect care nu mai poate fi amânat



„În urma discuțiilor contradictorii care au avut loc în ultimele săptămâni la București în privința variantei ocolitoare de la Gura Humorului, am ales să facem noi pasul care să deblocheze situația, să ajustăm la maximum prețurile și să reluăm procesul de avizare. Scopul nostru este să obținem cât mai repede hotărârea de Guvern care ne permite demararea licitației pentru construirea variantei ocolitoare, un proiect care nu mai poate fi amânat”, a declarat, joi, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

El a spus că joi s-a reobținut avizul Comisiei Tehnico-Economice din cadrul CNAIR, iar săptămâna viitoare urmează avizul de la CTE – Ministerul Transporturilor, apoi proiectul intră în Comisia Interministerială, iar după aceea ajunge din nou pe masa premierului, pentru reavizarea indicatorilor tehnico-economici.

Președintele Șoldan a subliniat că odată obținută hotărârea de Guvern va putea lansa licitația pentru execuție.

„De la devizul uriaș de 540 de milioane de euro, lăsat de fosta administrație, am găsit singura soluție realistă: realizarea variantei ocolitoare în două etape, în half-profile. Prima etapă ar costa în jur de 160 de milioane de euro, cu tot cu TVA. Asta a făcut posibilă finanțarea acestei investiții și a scos-o din „sertarul cu desene”. Deși mare parte din finanțare e acoperită de fonduri europene, Consiliul Județean Suceava vine cu o contribuție proprie de 20% din valoarea totală a investiției, aceeași sumă care trebuie susținută din fonduri guvernamentale”, a mai declarat Șoldan.

El a recunoscut că acesta este un efort financiar uriaș din partea administrației județene, dar că trebuie să fie făcut tot ce ține de conducerea județului pentru a debloca această investiție despre care se vorbește de peste un deceniu.

„Avem la Gura Humorului al treilea blocaj rutier din România, iar varianta ocolitoare va decongestiona traficul de pe DN17, principala rută care leagă Moldova de Transilvania și, totodată, coridorul care conectează aceste regiuni cu frontierele României spre Ucraina și Republica Moldova. Un singur lucru vreau să fie clar: Nu renunțăm la acest proiect. Indiferent de piedici, îl ducem până la capăt”, a conchis Gheorghe Șoldan.