Accident rutier la Câmpulung Moldovenesc soldat cu rănirea unei șoferițe

Un accident rutier a avut loc pe Calea Transilvaniei din municipiul Câmpulung Moldovenesc, miercuri, în jurul orei 12:40.

Potrivit datelor preliminare din anchetă, un bărbat din satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, care conducea un ansamblu format dintr-o autoutilitară VW și o remorcă Rema, pe sensul Vatra Dornei spre Gura Humorului, nu a adaptat viteza la condițiile de drum umed.

În urma derapării remorcii, a pierdut controlul direcției și a acroșat un autoturism VW condus regulamentar din sens opus de o femeie din zonă.

În urma impactului autoutilitara a fost proiectată într-un stâlp de beton al unui gard.

Șoferița a fost preluată de un echipaj SMURD și transportată la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, fiind diagnosticată preliminar cu un traumatism cranio-cerebral ușor cauzat de accidentul rutier, rănile fiind considerate minore.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind în derulare pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.