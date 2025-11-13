Primăria Suceava anunță finalizarea a șase obiective într-o singură zi: Oricât am face, Suceava merită mai mult, mai repede, mai frumos, mai eficient!



Primăria Suceava a anunțat cu că astăzi, 13 noiembrie 2025, au fost finalizate șase proiecte mult așteptate de cetățeni, grație condițiilor favorabile și eforturilor susținute.

Este vorba despre:

Parcările 1 și 2 de pe strada Stejarului;

Parcarea de pe strada Theodor Neculuță;

Strada Paris din cartierul Europa;

Locul de joacă de pe strada Oituz;

Locul de joacă Jupiter, zona Kartodrom.

Reprezentanții Primăriei Suceava spun că vremea ține cu sucevenii, iar ei încearcă să țină pasul.

Municipalitatea promite că se va opri aici și că va livra noi obiective.

„Nu ne oprim aici. Vom livra, zi de zi, noi obiective finalizate. Pentru că, oricât am face și oricât ne-am implica, Suceava merită mai mult, mai repede, mai frumos, mai eficient. S-au irosit 20 de ani. Nu ne mai permitem să pierdem nici măcar o zi”, a transmis Primăria Suceava.