Grădinița Specială Fălticeni, sărbătorită cu emoție și recunoștință la împlinirea a 70 de ani de educație incluzivă

Grădinița Specială Fălticeni, aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava, a sărbătorit joi 70 de ani de la înființare, marcând șapte decenii dedicate educației și sprijinului pentru copiii cu dizabilități.

Evenimentul aniversar, la care a participat vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a fost un prilej de emoție și recunoaștere a eforturilor depuse de cadrele didactice și specialiștii instituției.

Momentele artistice susținute de cei 105 copii înscriși au impresionat audiența, demonstrând importanța unui mediu educațional adaptat nevoilor speciale.

Înființată în 1955, ca singura grădiniță din Moldova destinată copiilor cu deficiențe de auz, instituția și-a diversificat treptat programele, incluzând astăzi copii cu diverse tipuri de dizabilități și oferind terapii și educație personalizate.

Vicepreședintele Nicolae Robu a evidențiat recenta modernizare a grădiniței, finalizată cu o investiție de 4,8 milioane de lei, care a transformat spațiile într-un mediu modern, accesibil și prietenos.

„Le mulțumesc tuturor cadrelor didactice, specialiștilor și angajaților care, timp de șapte decenii, au construit aici mai mult decât o instituție: au oferit copiilor siguranță, încredere și șansa de a crește într-un mediu care îi înțelege și îi sprijină zi de zi”, a declarat Nicolae Robu.

Evenimentul a reafirmat angajamentul Grădiniței Speciale Fălticeni de a continua misiunea sa nobilă, oferind fiecărui copil șansa de a se dezvolta armonios, în ritmul propriu, într-un mediu plin de grijă și profesionalism.