Încă șapte zile până la sancțiunile SUA împotriva Lukoil: AEI avertizează că România trebuie să ia o decizie rapidă și să evite panica privind o criză a carburanților

Cu doar șapte zile înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva Lukoil, România analizează soluții pentru a preveni o criză a carburanților.

Compania rusească, vizată pentru actuala structură a acționariatului, deține 320 de stații de alimentare, rafinăria Petrotel Ploiești (care acoperă 16% din piața internă de produse petroliere) și drepturi de explorare pentru gaze în Marea Neagră.

După 21 noiembrie 2025, Lukoil nu va mai putea opera în formula actuală, dar activitatea ar putea continua sub o nouă structură de proprietate sau prin preluarea temporară de către statul român, conform unui comunicat al Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Statul poate numi un administrator special pentru companii energetice private în cazuri excepționale, cum ar fi sancțiunile internaționale sau necesitatea asigurării aprovizionării.

Dumitru Chisăliță, președintele AEI, subliniază că România, cu o capacitate totală de rafinare de 12,3-12,4 milioane tone/an, poate acoperi necesarul intern chiar dacă Petrotel (2,4-2,5 milioane tone/an, grad de încărcare 85%) s-ar închide.

Rafinăriile Petromidia (5 milioane tone/an, 95-100%), Petrobrazi (4,5 milioane tone/an, 100%) și Vega (0,35-0,40 milioane tone/an, 100%) pot compensa prin realocarea stocurilor de la Oil Terminal.

România, importator net de motorină (2,8 milioane tone din consumul de 6,9 milioane tone în 2024) și exportator net de benzină (producție de 3,2 milioane tone față de un consum de 1,45 milioane tone), exportă masiv către Ucraina (1,47 milioane tone motorină și 0,31 milioane tone benzină anual), potrivit datelor AEI.

Companii precum OMV Petrom, Rompetrol, MOL sau SOCAR pot prelua clienții Lukoil prin importuri directe, fără a afecta exporturile.

Preluarea temporară de către stat implică riscuri financiare (despăgubiri, costuri bugetare), competențiale și de corupție, dar ar asigura procesarea țițeiului greu (Urals) la Petrotel.

Alternativ, companiile românești pot absorbi segmentul Lukoil, cu costuri mai mari din contracte de urgență, dar fără penurie.

„Pentru România, cel mai important obiectiv în contextul Lukoil este luarea rapidă a unei decizii în privința companiei Lukoil, menținerea fluxurilor normale de aprovizionare cu carburanți și evitarea panicii la nivelul populației. Aglomerația artificială la benzinării poate crea o falsă creștere a cererii, poate perturba distribuția și poate duce la majorări temporare ale prețurilor, chiar dacă nu există o criză reală.

Atât timp câte autoritățile nu comunică prin clișee, ci vor realiza un dialog corect, sincer și profesionist cu populația, iar populația alimentează normal, piața rămâne stabilă, stocurile pot să fie asigurate, iar prețurile nu vor exploda”, a precizat Dumitru Chisăliță.