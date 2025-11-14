Rugăciune specială la începutul Postului Crăciunului, adresată de ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților



În ajunul Postului Crăciunului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat credincioșilor o rugăciune specială, menită să binecuvânteze această perioadă de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea Nașterii Domnului.

Rugăciunea, profundă și plină de înțelesuri spirituale, îndeamnă la post, rugăciune și virtute, ca arme împotriva ispitelor și ca drum către mântuire.

RUGĂCIUNE LA ÎNCEPUTUL POSTULUI CRĂCIUNULUI

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai pus cea dintâi cunună a biruinței pe creștetul firii omenești, după 40 de zile de post și rugaciune în pustiul Carantaniei, și ai daruit lumii postul drept armă puternică împotriva demonilor, patimilor și păcatelor de tot felul, pe Tine Te rugăm, binecuvântează postul care începe, ca să fie robilor Tăi început al nevoințelor trupești și sufletești, întărire a toată virtutea, luminător al sufletului și al trupului, curăție a rugăciunii, curmare a poftelor de tot felul, înmuiere a împietririi inimii, început și învățător al liniștirii, străjer al ascultării, sanătate a trupului, pricinuitor al nepătimirii, izvor al neprihănirii, rod al mântuirii, ușă a raiului, cunună a sfințeniei și înaintemergatorul tuturor faptelor bune.

Binecuvântează, Mult-Milostive Doamne, pe cei care se străduiesc să dobândească virtutea postirii și fă ca niciunul dintre ei să nu amestece în postirea lui ceva din cele stricătoare de suflet; ajută-i să dobândească dragoste față de semeni, înfrânare de la plăcerile lumii acesteia, priveghere stăruitoare și ostenitoare, îngenunchere recunoscătoare, rugăciune sporită, smerenie nemincinoasă, zdrobire neîncetată a inimii, tăcere chibzuită, răbdare în toate, pentru ca astfel împlinind, la vremea cuvenită să culeagă roadă multă în împărăția cerurilor. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

+ CALINIC,

Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților