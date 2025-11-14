„Universitatea fără bariere” – Eveniment dedicat incluziunii la USV



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a găzduit marți, în sala E129, evenimentul „La un ceai cu specialiștii”, adresat studenților cu dizabilități, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și de cercetare de la șase facultăți: Economie, Administrație și Afaceri, Inginerie Alimentară, Drept și Științe Administrative, Educație Fizică și Sport, Psihologie și Științe ale Educației, precum și Istorie, Geografie și Științe Sociale.

Invitatul special, prof. univ. dr. Conțiu Șoitu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a condus dezbaterile pe tema „Universitatea fără bariere”.

Acesta a prezentat bune practici ale universităților din lume privind incluziunea studenților și angajaților cu dizabilități, analizând aspecte esențiale precum infrastructura accesibilă, serviciile de sprijin, politicile instituționale și cultura organizațională favorabilă incluziunii.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului „Dizabilitatea nu este un impediment! Educație pentru toți la USV (DIZAB-USV)”, cod CNFIS-FDI-2025-F-0660, care își propune să faciliteze accesul și participarea elevilor și studenților cu dizabilități la procesul educațional al USV.

Proiectul include activități dedicate atât studenților cu dizabilități, cât și comunității academice, pentru a promova un mediu educațional incluziv și accesibil.