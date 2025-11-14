Primul workshop al proiectului ARTEMIS dedicat investigării infracțiunilor de mediu și protecției biodiversității, organizat la Suceava



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, lider al proiectului ARTEMIS „Advanced Response for Enforcement of Biodiversity Law and Investigation System” (cod ROUA00096), a organizat, în perioada 12-14 noiembrie 2025, primul workshop dintr-o serie de patru evenimente bilaterale dedicate consolidării cooperării transfrontaliere în domeniul investigării infracțiunilor de mediu și protecției biodiversității.

Evenimentul, găzduit la Suceava, a reunit reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, ai Departamentului Principal al Poliției Naționale din Regiunea Cernăuți, Ucraina, precum și specialiști din Direcția Silvică Suceava și Inspectoratele de Poliție Județene Botoșani, Neamț și Bistrița-Năsăud.

Discuțiile s-au axat pe teme precum protecția fondului forestier, metodologii de investigare a braconajului, gestionarea pădurilor, cerințele de regenerare forestieră, drumurile forestiere și serviciile ecosistemice în România.

Dezbaterile vor sta la baza „Planului de cooperare pentru investigarea infracțiunilor de mediu și protecția biodiversității în zonele protejate”, care vizează o abordare integrată prin colaborare interinstituțională și parteneriate cu ONG-uri, adaptată provocărilor specifice regiunii de frontieră româno-ucrainene.

Proiectul ARTEMIS, finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027, se derulează între 25 aprilie 2025 și 25 octombrie 2026, în parteneriat cu Poliția Națională din Regiunea Cernăuți și cu implicarea Direcției Silvice Suceava ca organizație asociată.

Valoarea totală a proiectului este de 377.111,01 euro, din care 339.399,90 euro reprezintă contribuția Uniunii Europene.