Unicul festival de pian la patru mâini din România, Klavier Art Duo Festival din Rădăuți, a ajuns la a noua ediție

Unicul festival de pian la patru mâini din România, Klavier Art Duo Festival, ajunge la cea de-a noua ediție și se va desfășura în perioada 21-23 noiembrie 2025 la Casa de Cultură din Rădăuți.

Timp de trei seri, publicul este invitat să descopere magia duo-ului pianistic în diverse ipostaze, printr-o serie de concerte cu intrare liberă, în limita locurilor disponibile.

Festivalul debutează vineri, 21 noiembrie, de la ora 19:00, cu programul Old&New, susținut de NSCo Ensemble, format din Ovidiu Foca (voce), Andrei Mihail Radu (vioară) și duo-ul pianistic Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu. Programul propune o incursiune în muzica veche a lui Anton Pann, reinterpretată contemporan de compozitorul Marius Sireteanu.

Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 19:00, pianiștii timișoreni Adriana Dogariu și Sorin Dogariu, prezenți la prima ediție a festivalului, vor susține recitalul Journey, o călătorie muzicală completată de pașii de dans ai secolelor trecute.

În ultima seară, duminică, 23 noiembrie, de la ora 19:00, recitalul Dream va aduce pe scenă duo-ul format din tinerele pianiste bucovinene Teodora și Casiana Juravle, alături de invitatele din Republica Moldova: soprana Tatiana Costiuc, solistă a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici din Chișinău, și pianista Elena Turea, de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

Lor li se vor alătura Corina Răducanu și Eugen Dumitrescu, într-o seară care îmbină inocența copilăriei cu muzica romantică.Prezentarea festivalului va fi realizată de muzicologul Loredana Baltazar.

Evenimentul este organizat de Primăria Rădăuți, Casa de Cultură Rădăuți și Asociația Klavier Art, avându-l ca director pe Ovidiu Foca și director artistic pe Eugen Dumitrescu.