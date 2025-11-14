Acțiune a poliției și jandarmeriei de creștere a siguranței școlare în Fălticeni: Controale, sancțiuni și activități preventive pentru elevi



Polițiști din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic – Compartimentul Canin, Poliției Municipiului Fălticeni și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava au desfășurat, joi, între orele 12:00-14:00 o acțiune în zona Colegiului „Vasile Lovinescu”, Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” și Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni.

Scopul a fost creșterea siguranței elevilor și a personalului didactic, prevenirea delicvenței juvenile, a absenteismului școlar și protecția unităților de învățământ.

Rezultatele acțiunii includ: 12 controale la agenți economici, 12 instruiri privind interzicerea vânzării de băuturi alcoolice, energizante sau produse din tutun către minori, 265 de persoane legitimate (dintre care 250 de elevi depistați în localuri publice în afara orelor de curs, folosind aplicația eDAC), o contravenție aplicată conform OUG 28/1999 în valoare de 5.000 lei și participarea a 12 polițiști și 4 jandarmi.

După acțiune, între orele 14:00 și 15:00, au fost organizate patru activități preventive la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, cu participarea a 189 de elevi și cadre didactice.

Elevilor le-au fost prezentate aspecte legale privind consumul de alcool, energizante și tutun de către minori, răspunderea penală și contravențională, precum și măsuri de prevenire a abuzurilor în mediul online.