CSU Suceava, pregătită pentru duelul cu CSM Sighișoara în Liga Națională de handbal masculin

Echipa CSU Suceava se deplasează la Sighișoara pentru meciul din etapa a 8-a a Ligii Naționale de handbal masculin, programat duminică, 16 noiembrie, de la ora 18:00, împotriva formației CSM Sighișoara. Jucătorii Teodor Ilucă și Bogdan Niculaie, alături de antrenorul Bogdan Șoldănescu, au vorbit despre importanța acestui meci și starea de spirit a echipei.

Teodor Ilucă:

„A fost o pauză destul de lungă, noroc că am mai avut un meci amical cu Vasluiul. Abia așteptăm să jucăm la Sighișoara, să arătăm ce putem. Eu mă simt mai pregătit pe zi ce trece, primesc minute, mă simt mai în largul meu și vreau să dovedesc ce pot.”

Bogdan Niculaie:

„Așteptarea a durat puțin cam mult pentru a juca următorul meci. Am făcut antrenamente, dar nu ne putem ridica pulsul la antrenamente cum ni-l ridicăm la meci. Nu e aceeași adrenalină și aceeași implicare. Eu zic că au o apărare foarte puternică, o echipă cu jucători destul de experimentați, care au jucat la alte echipe de Liga Națională, dar sper că vom câștiga acolo.”

Antrenorul Bogdan Șoldănescu:

„Așteptăm cu nerăbdare să redebutăm în Liga Națională, pentru că adrenalina unui meci oficial nu o poți reproduce nici în antrenamente, nici în meciurile amicale. Sunt sentimente aparte pe care le trăim înainte de meciurile oficiale și abia așteptăm să se facă duminică și să fim din nou în teren. Știm cu toții importanța celor două puncte puse în joc la Sighișoara.

Este un meci greu, un meci dificil, pentru că, chiar dacă Sighișoara are doar 0 puncte, cu siguranță își dorește victoria. A întâlnit deja Universitatea Cluj, a întâlnit deja Constanța, noi suntem, ca linie de clasament, următoarea echipă cu care probabil își fac calcule că pot face puncte. Știm la ce să ne așteptăm, dar mergem cu încredere că vom aduce punctele la Suceava.

Cătălin Zarițchi va fi probabil prezent la Sighișoara. Din păcate, l-am pierdut pe Botond Balazs pentru tot restul sezonului. Accidentarea din meciul cu Universitatea Cluj nu părea chiar atât de gravă, dar până la urmă se pare că va fi nevoie de o intervenție chirurgicală la glezna piciorului.”

CSU Suceava este determinată să obțină un rezultat pozitiv într-un meci considerat dificil, dar esențial pentru parcursul în campionat.