Comunitatea academică suceveană deplânge trecerea la cele veșnice a profesorului universitar Dumitru Vitcu

Comunitatea academică suceveană și colegii de la Facultatea de Istorie, Geografie și Științe Sociale deplâng trecerea în neființă a profesorului universitar Dumitru Vitcu (02.03.1940, Ibănești – 13.11.2025, Iași) membru de onoare al Academiei Române.

Distins istoric și cercetător, autor a numeroase cărți și studii de referință în domeniul istoriei moderne a românilor, Dumitru Vitcu a fost și un pedagog remarcabil, care a format generații întregi de tineri. Ca profesor al universității sucevene, a reprezentat pentru studenți un autentic exemplu de dascăl și cărturar. Cultivând vocația pentru studiul istoriei cu dragostea pentru adevăr, onestitate și spirit critic, a fost un model pe tărâmul instrucției academice. Mai presus de toate, rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut prin înaltele sale calități morale și umane. A avut o înțelegere superioară a vieții și a lucrurilor și o dragoste de oameni care l-a ferit de infatuare, rigiditate și complexe de orice fel. Spirit de o rară noblețe, caracter desăvârșit și personalitate bine conturată, lasă în jurul său un mare gol.

Dumitru Vitcu, absolvent al Facultăţii de Istorie-Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1962), s-a afirmat profesional în cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române (1962-2012), ocupând și funcția de şef al Secției de istorie modernă (1986-2007). În anul 1974, a devenit doctor în istorie, susținând teza în cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. A efectuat mai multe stagii de documentare în URSS, S.U.A., Canada şi Israel, activând ca „Visiting Professor” la Emerson College (1983) şi Boston College (1984).

Din anul 1995 şi până în anul 2010, a fost profesor titular, iar din 2011 profesor consultant, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, fiind și conducător ştiinţific de doctorat (din 1999). A publicat peste 250 de studii în reviste ştiinţifice de profil, inclusiv în revista „Codrul Cosminului”, precum şi numeroase eseuri, articole şi note în varii publicaţii culturale. Colegii, doctoranzii și studenții își vor aminti de prezența sa fermecătoare și de generozitatea inepuizabilă.

USV transmite condoleanțe familiei îndoliate și ne alăturăm acelora care regretă dispariția magistrului, profesorului, istoricului și colegului admirat și iubit.