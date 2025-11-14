Urmărire noaptea în Cajvana pe șase kilometri după ce trei puști au fugit de poliție cu un autoturism



În noaptea de 13 spre 14 noiembrie 2025, în jurul orei 02:00, polițiști din cadrul Poliției Orașului Cajvana și Poliției Orașului Solca, aflați în patrulare pe DJ178D (Strada Ștefan cel Mare), au observat un autoturism Volkswagen cu un comportament suspect.

La semnalul regulamentar de oprire, șoferul a accelerat și a continuat deplasarea, declanșând o urmărire pe o distanță de 6 km, din centrul orașului Cajvana până în satul Codru.

Autoturismul a intrat pe un drum pietruit, unde șoferul a pierdut controlul, a derapat și s-a oprit pe contrasens. Ocupanții au abandonat vehiculul și au fugit în pădurea din apropiere.

În urma căutărilor, polițiștii au identificat trei minori, cu vârste de 13 și 15 ani, unul dintre aceștia, în vârstă de 13 ani, fiind cel care a condus autoturismul, proprietatea mamei sale, fără acordul acesteia.

Minorul nu deține permis de conducere.

Cei trei au fost conduși la sediul Poliției Orașului Cajvana, unde s-a stabilit că testul etilotest a avut rezultat negativ.

Incidentul nu a provocat victime sau pagube, nefiind necesară intervenția unui echipaj medical.

Reprezentanții legali ai minorilor au fost informați și invitați la sediul poliției.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, cercetările fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.