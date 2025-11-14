Medalie de aur în proba de 100 m spate feminin pentru Daria Silișteanu la Campionatul European de Înot pentru Juniori – Samorin 2025

Intră acum și în grupul de
Echipa României a încheiat în forță Campionatul European de Înot pentru Juniori – Samorin 2025, obținând un total de cinci medalii, dintre care două de aur, una de argint și două de bronz.
În ultima seară a competiției, Daria Silișteanu a adus un nou moment de glorie, cucerind medalia de aur în proba de 100 m spate cu un timp impresionant de 1:00.42 minute, consolidând poziția României în elita înotului european.
Rezultatele finale ale României în ultima zi de concurs au fost:
- 100 m spate feminin: Daria Silișteanu – locul 1, Aissia Prisecariu – locul 7
- 100 m bras feminin: Daria Asaftei – locul 8
Palmaresul complet al României la Samorin 2025 include:
- Aur: Robert Badea (400 m mixt)
- Aur: Daria Silișteanu (100 m spate)
- Argint: Robert Badea (200 m mixt)
- Bronz: Daria Silișteanu (50 m spate)
- Bronz: Aissia Prisecariu (200 m spate)
Performanțele remarcabile ale tinerilor înotători români, susținuți de antrenori, echipa tehnică și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, demonstrează potențialul extraordinar al noii generații.
