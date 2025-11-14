Agresiune în Gura Humorului: Trei minori reținuți în arestul Poliției pentru loviri și tulburarea ordinii publice



Poliția Orașului Gura Humorului s-a sesizat din oficiu în urma unui incident violent petrecut la data de 10 noiembrie 2025, în parcul „La cerb” din localitate, unde trei minori din satul Berchișești au fost implicați într-o altercație.

Pe fondul unor neînțelegeri, aceștia și-au aplicat reciproc lovituri, fiind inițial cercetati pentru două infracțiuni de „lovirea sau alte violențe”.

În urma verificărilor, la data de 13 noiembrie 2025, organele de cercetare ale poliției judiciare au dispus schimbarea încadrării juridice a uneia dintre fapte în infracțiunea de „lovirea sau alte violențe” și extinderea cercetărilor pentru infracțiunea de „tulburarea ordinii și liniștii publice”, după identificarea unui al treilea participant.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului a confirmat, la aceeași dată, continuarea urmăririi penale față de cei trei suspecți pentru infracțiunile menționate, cu aplicarea articolelor privind concursul de infracțiuni și regimul sancționatoriu al minorilor.

Polițiștii din cadrul Compartimentului Ordine Publică Urbană au dispus reținerea suspecților pentru 24 de ore.

Un minor a fost predat Centrului de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud, iar ceilalți doi au fost transferați la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Bacău.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.