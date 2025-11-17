ÎPS Calinic, despre altarul de vară al Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou: Lucrările au început după doi ani de așteptări



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prin intermediul rubricii „Răspunsul Ierarhului” de pe site-ul oficial al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a răspuns întrebării unui enoriaș referitoare la stadiul lucrărilor la altarul de vară din incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Întrebarea cititorului D.B. a fost: „Înaltpreasfinția voastră, când va fi gata altarul de vară, pe care îl faceți în incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan” și cum va arăta acesta?”

Răspunsul IPS Calinic: „ Nu v-aș putea spune când va fi gata altarul de vară. Important este că, după doi ani de așteptări, s-a reușit începerea lucrărilor. Cum va arăta? Va fi conform proiectului. Pace și bucurie!”

Lucrările la altarul de vară, destinat să găzduiască slujbele în aer liber în perioada caldă, au fost mult așteptate de credincioșii care vin în număr mare la hramul Sfântului Ioan cel Nou, dar și la alte sărbători importante, iar demararea efectivă a construcției reprezintă un pas semnificativ pentru cel mai important așezământ monahal al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.