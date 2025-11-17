Scandal cu băutură și lovituri reciproce în Burdujeni: Două femei s-au agresat fizic și și-au depus plângeri una împotriva celeilalte



Polițiștii Secției Burdujeni au fost alertați, în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 02:55 prin 112 că o femeie este agresată într-un bloc de pe Aleea Dumbrăvii.

La fața locului, echipajul de ordine publică a constatat că cele două persoane implicate – o femeie care locuiește în apartamentul respectiv și o altă femeie venită în vizită – consumaseră împreună alcool încă de duminică seara, începând cu ora 21:30.

Pe fondul consumului excesiv de băuturi alcoolice, în jurul orei 02:45 a izbucnit un conflict spontan soldat cu violențe reciproce: una dintre femei a lovit-o pe cealaltă, iar aceasta din urmă a mușcat-o de mână pe agresoare.

Ambele au refuzat transportul la spital și acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii le-au informat pe cele două despre posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu conform Legii 26/2024, însă amândouă au refuzat această măsură. Li s-au înmânat totuși formularele necesare pentru a solicita ulterior un ordin de protecție la judecătorie, dacă se răzgândesc.

Ulterior, fiecare și-a manifestat intenția de a depune plângere prealabilă pentru infracțiunea de „lovire sau alte violențe” împotriva celeilalte.

Polițiștii Secției Burdujeni – Compartimentul Proximitate au întocmit proces-verbal de constatare și continuă cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și soluționarea procedurală a cauzei.