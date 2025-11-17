Șofer din Forăști, prins băut la volan cu 132 km/h la Vadu Moldovei



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Serviciului Rutier Suceava au depistat duminică, 16 noiembrie, în jurul orei 10:30, un grav caz de conducere sub influența alcoolului combinat cu viteză excesivă pe DN2, pe raza comunei Vadu Moldovei.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, un autoturism BMW a fost înregistrat de radar cu viteza de 132 km/h pe un sector unde limita legală este de 60 km/h (mai mult decât dublu față de viteza admisă).

Fiind oprit, conducătorul auto, un bărbat de 51 de ani din satul Antoceni, comuna Forăști, emana halenă alcoolică.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Fălticeni, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.