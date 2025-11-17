Incident violent la o petrecere în Câmpulung Moldovenesc: O tânără a fost trasă de păr și agresată fizic de alte două tinere


Polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost sesizați duminică, 16 noiembrie, prin apel la 112, cu privire la o agresiune produsă în incinta unui local din municipiu, în timpul unui eveniment privat.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că o tânără de 23 de ani din comuna Fundu Moldovei a fost agresată fizic de două tinere în vârstă de 20 și respectiv 28 de ani, ambele din comuna Vama.

Astfel, pe fondul unui conflict spontan, victima a fost trasă de păr și împinsă.

Tânăra din Fundu Moldovei a depus plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”.

 În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „lovirea sau alte violențe” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului conform Legii nr. 26/2024, constatând că nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Victimei i-a fost înmânat formularul pentru solicitarea unui ordin de protecție la instanța competentă.


