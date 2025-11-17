Câmpulung Moldovenesc: Consilier USR propune renunțarea la artificiile de Revelion – „Bucuria de Anul Nou fără poluare, zgomot și risipă”



Consilierul local USR Daniel Popescu a transmis luni Primăriei Câmpulung Moldovenesc o propunere oficială (nr. 45/17.11.2025) prin care solicită eliminarea focului de artificii organizat anual cu ocazia trecerii în noul an, începând cu Revelionul 2025-2026.

„Nu cer renunțarea la bucurie, ci la risipă și disconfort. Putem întâmpina Anul Nou într-un mod civilizat, modern și sigur – fără zgomot, fără poluare și fără sume mari cheltuite pentru câteva minute de spectacol”, a declarat Daniel Popescu.

Printre principalele argumente invocate se numără:

Impactul asupra sănătății : zgomotul puternic afectează grav animalele de companie, fauna sălbatică și persoanele cu probleme de anxietate sau sensibilitate auditivă; particulele fine (PM2.5) și substanțele toxice degajate degradează calitatea aerului exact în noaptea dintre ani, când mulți copii și vârstnici sunt afară.

: zgomotul puternic afectează grav animalele de companie, fauna sălbatică și persoanele cu probleme de anxietate sau sensibilitate auditivă; particulele fine (PM2.5) și substanțele toxice degajate degradează calitatea aerului exact în noaptea dintre ani, când mulți copii și vârstnici sunt afară. Costurile ridicate : zeci de mii de lei cheltuiți anual pentru câteva minute de spectacol, bani care ar putea fi direcționați spre infrastructură, educație, sănătate sau sprijin social.

: zeci de mii de lei cheltuiți anual pentru câteva minute de spectacol, bani care ar putea fi direcționați spre infrastructură, educație, sănătate sau sprijin social. Tendința europeană și națională: tot mai multe orașe renunță la artificii clasice în favoarea show-urilor de lumini silențioase, drone sau proiecții laser – soluții moderne, nepoluante și mai puțin costisitoare.

Propunerea solicită concret Primăriei:

renunțarea la focul de artificii de Revelion 2026;

redirecționarea fondurilor economisite către un proiect de interes comunitar;

organizarea unei consultări publice și dezbaterea subiectului în Consiliul Local.

„Multe primării din străinătate, dar și din țară, au renunțat deja la spectacolele pirotehnice și au adoptat variante moderne, nepoluante și prietenoase cu omul și natura. Cred cu tărie că banii publici trebuie folosiți cu responsabilitate, iar comunitatea merită să fie consultată în această privință”, a concluzionat consilierul Daniel Popescu.