Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a ocupat podiumul la ediția a VI-a a Concursului Județean „Investigația sociologică”

Elevele de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți au realizat o performanță remarcabilă la cea de-a VI-a ediție a Concursului Județean „Investigația sociologică”, organizat în 15-16 noiembrie 2025 la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, sub egida Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Programul competiției „Investigația sociologică” oferă membrilor din echipajele participante oportunitatea de a-și asuma statutul de cercetători în domeniul investigației sociologice, împreună cu toate rolurile asociate.

Prima etapă a concursului, proba teoretică, îi pune pe concurenți în postura de a analiza în limbaj de specialitate un text cu scopul de a identifica, descrie și evidenția posibile corelații între concepte specifice domeniului investigat, totodată de a argumenta și ilustra un subiect referitor la realitatea socială. Cea de-a doua probă solicită participanților formularea unei ipoteze de cercetare, totodată pregătirea și aplicarea ghidului de interviu la nivelul grupului de elevi voluntari („focus-group”).

În urma prelucrării informațiilor obținute prin procedeul de ordin calitativ, echipajele trebuie să expună, în cadrul unei prezentări publice, în fața comisiei de evaluare și a celorlalți participanți la concurs, rezultatele și concluziile propriei investigații.

Punctajul final și departajarea participanților rezultă din media notelor obținute de aceștia la cele două probe. Subiectul probei practice a investigației sociologice din acest an se dovedește a fi unul de extremă actualitate, angajându-i pe elevi într-un dialog productiv și interesant: „MODELE ȘI REPERE ÎN PROCESUL DE CONSTRUCȚIE A IDENTITĂȚII ADOLESCENȚILOR”.

Locul I, II și III au revenit integral echipajelor de la Rădăuți:

Locul I : Popovici Miruna și Schipor Bianca (clasa a XI-a F)

: Popovici Miruna și Schipor Bianca (clasa a XI-a F) Locul II : Bodnar Miriam și Andronic Petru (clasa a XI-a F)

: Bodnar Miriam și Andronic Petru (clasa a XI-a F) Locul III: Cureștiuc Larisa și Ciotău Abigail Hadasa (clasa a XI-a F)

Toți cei șase elevi de pe podium sunt coordonați de prof. dr. Florin George Popovici.

Mențiuni și premii speciale:

Mențiune: Radu Maria Elisa și Rusan Alexandra Carla (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, coord. prof. Irina Geanina Harja)

Mențiune (ex-aequo): Bîru Amalia Teodora și Epure Maria Georgeta (Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, coord. prof. Mihai Cârdei)

Premii speciale: echipajele Bîru Sebastian-Daniel – Georgescu Ionuț Gabriel și Negru Ștefan – Ungurean Luca (ambele de la gazde, coord. prof. Mihai Cârdei)

Concursul a fost coordonat de prof. Anuței Cezar (inspector școlar pentru discipline socio-umane) și prof. Schipor Vasile (directorul liceului gazdă), iar comisia de evaluare i-a avut în componență pe prof. Rusu Daniel (Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului) și prof. Bejinariu Mărioara Cocuța (Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava).