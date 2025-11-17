Decalogul investițiilor esențiale pentru județul Suceava: Sociologul Adrian Botezatu propune TOP 10 priorități pentru următorii ani



Sociologul sucevean Adrian Botezatu a publicat un „Decalog al investițiilor importante” pentru județul Suceava, un document-program care identifică cele 10 priorități absolute pentru dezvoltarea durabilă a Bucovinei în următorul deceniu.

„Județul Suceava are un potențial uriaș, dar rămâne blocat de lipsa locurilor de muncă, migrația masivă a forței de muncă și dezvoltarea haotică. Avem de două ori mai puțini salariați decât județul Cluj, deși populația este comparabilă. Este timpul să trecem la fapte concrete”, a declarat Adrian Botezatu.

Too 10 priorități propuse:

Centura de sud a municipiului Suceava Traseu propus: Salcea – groapa de zgură – pod nou peste râul Suceava la Tișăuți – Ipotești – intersecție cu E85 – Moara Nica. „Este singura soluție reală pentru scoaterea traficului greu și a navetiștilor din oraș. Actuala centură ocolitoare (varianta de nord) este deja sufocată. Din păcate, proiectul nu figurează printre prioritățile actualei conduceri a Consiliului Județean, deși ar trebui să fie obiectivul nr. 1 al următorilor 10 ani.” Parcuri industriale și logistice în toate zonele județului „Județul Suceava are ~125.000 de salariați declarați, față de ~290.000 în județul Cluj, la o populație aproximativ egală. Peste jumătate din forța de muncă activă este plecată în Italia, Spania, Germania. Soluția: minimum 5-7 parcuri industriale moderne (Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Câmpulung, Vatra Dornei, Gura Humorului, Siret) + zone logistice la intrările din țară (Siret și Rădăuți). Fără locuri de muncă bine plătite acasă, exodul nu se va opri niciodată.” Relansarea masivă a programului ANL și construcția de locuințe pentru tineri „Cel mai frecvent răspuns primit în anchetele sociologice de la tinerii plecați: «Am plecat ca să strâng bani de casă/apartament». Statul și primăriile trebuie să intervină cu terenuri gratuite sau la preț simbolic și cu locuințe la 50-70.000 euro (cum era ANL-ul odată). Dezvoltarea haotică din ultimii 30 de ani (cartiere fără școli, fără canalizare) trebuie oprită prin planificare urbană serioasă.” Program județean de reabilitare termică și estetică a fațadelor „Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Câmpulung și zeci de sate arată încă precum în anii ’80. Un program coordonat CJ + primării (finanțare 50% din fonduri europene + 50% buget local) pentru anvelopare, culori unitare, iluminat architectural ar schimba radical imaginea județului în 5-7 ani.” Centura Gura Humorului „Proiect excelent al actualei conduceri CJ, cu finanțare asigurată și șanse mari de finalizare până în 2028-2029. Problema: va consuma aproape toate resursele financiare și de inginerie ale județului, ceea ce va amâna cu încă un deceniu centura de sud a Sucevei.” Restaurarea completă a patrimoniului istoric Rezolvarea urgentă a parcării din Cetatea de Scaun (subterană sau în afara zidurilor)

Reabilitarea Curții Domnești și a celor două foste Mitropolii

Salvarea bisericilor-monument UNESCO aflate în pericol: Solca, Bălinești, Părhăuți

Readucerea Bisericii de lemn a lui Dragoș Vodă de la Putna înapoi în curtea Mănăstirii Bogdana, unde îi este locul istoric. O nouă Catedrală Arhiepiscopală demnă de rangul istoric al Sucevei „Timp de aproape 300 de ani (1400-1686) Suceava a fost sediul Mitropoliei Moldovei, cu două catedrale succesive: Mirăuți și Sf. Ioan cel Nou. Actuala catedrală este prea mică pentru hramuri și evenimente majore. O nouă catedrală (în zona centrală sau Metro-Ansamblul Zamca) ar repara o nedreptate istorică.” Rezolvarea definitivă și umană a problemei câinilor comunitari „Un sistem unitar județean de adăposturi moderne, sterilizări și adopții. Poate cândva, la fel ca la Roma sau Istanbul, pisicile îngrijite și protejate vor deveni una dintre atracțiile turistice ale Bucovinei.” Reîmpăduriri masive pe mii de hectare „Zona Suceava – Moara – Stroiești – Horodniceni – Șcheia a pierdut zeci de mii de hectare de pădure în ultimii 30 de ani. Un program agresiv de plantare (cu specii autohtone și pază serioasă) ar repara dezastrul ecologic și ar reduce riscul de inundații.” Fuziunea voluntară a comunelor mici „114 primării pentru 640.000 locuitori – o structură administrativă ineficientă și costisitoare. Peste 70% dintre comune au sub 5.000 locuitori și bugete de sub 1 milion euro/an. Modelul european: comune de 10-20.000 locuitori, cu servicii publice de calitate și costuri reduse.”

„În marile orașe europene motorul dezvoltării este universitatea. Din păcate, atât municipiul Suceava, cât și Universitatea «Ștefan cel Mare» și-au atins în prezent limitele structurale și funcționale. Fără aceste 10 priorități realizate în următorii 10-15 ani, județul va rămâne captiv într-un cerc vicios al sărăciei și depopulării”, concluzionează sociologul Adrian Botezatu.