Guvernatorul Regiunii Cernăuți a prezentat la Forumul Internațional de Reconstrucție a Ucrainei din România potențialul regiunii și a invitat investitorii străini să li se alăture

La însărcinarea directă a președintelui Volodimir Zelenski, guvernatorul Administrației Militare Regionale Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, a participat luni la Forumul Internațional pentru Reconstrucția Ucrainei, găzduit de Parlamentul României, a transmis guvernatorul pe paginile sale de socializare.

Alături de omologii săi din regiunile Odesa și Transcarpatia, Zaparaniuk a prezentat în fața reprezentanților Comisiei Europene, Parlamentului European, Guvernului României, ai instituțiilor financiare internaționale, ai Camerei de Comerț Bilaterale Româno-Ucrainene, Igor Prokopciuk – Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România, precum și șefii misiunilor diplomatice ale Indiei, Canadei, Japoniei, Poloniei, Suediei, Danemarcei, Germaniei, Bulgariei și Republicii Moldova potențialul economic al regiunii Cernăuți și proiectele-cheie pregătite pentru investiții străine.

Proiectele prioritare prezentate investitorilor:

7 parcuri industriale (6 deja înregistrate, al 7-lea în curs) – „Resursa este colosală, invităm investitorii să ni se alăture”

(6 deja înregistrate, al 7-lea în curs) – „Resursa este colosală, invităm investitorii să ni se alăture” Reconstrucția căii ferate Hliboka – Cernăuți-Nord cu ecartament european și crearea unui hub multimodal de marfă – va conecta direct Cernăuții cu România și UE, crescând masiv exporturile Bucovinei.

cu ecartament european și crearea unui hub multimodal de marfă – va conecta direct Cernăuții cu România și UE, crescând masiv exporturile Bucovinei. Trei noi puncte de frontieră cu România: • Bila Krinița – Climăuți (1.000 camioane/zi) • Șepit – Izvoarele Sucevei (300 autoturisme/zi) • Rusca – Ulma (300 autoturisme/zi)

• Bila Krinița – Climăuți (1.000 camioane/zi) • Șepit – Izvoarele Sucevei (300 autoturisme/zi) • Rusca – Ulma (300 autoturisme/zi) Extinderea Centrului de reabilitare pentru veterani din Cernăuți cu încă 100 paturi + adăpost antiradiație și parcare supraetajată.

Zaparaniuk a invitat explicit investitorii din România și Europa în domenii precum: prelucrarea lemnului și mobila, IT, construcții de mașini, industria alimentară și construcții.

„ Împreună ne unim eforturile pentru întărirea statului nostru și lucrăm deja cu partenerii străini la idei și planuri concrete pentru reconstrucția Ucrainei! Ne așteaptă multe întâlniri internaționale și rezultate concrete ale acestora”, a precizat Zaparaniuk.